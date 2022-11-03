Кардиолог рассказал, из-за чего можно умереть во сне

Кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что смерть во сне может наступить по разным причинам и в любом возрасте. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

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Так, в первую очередь, медик отметил, что человек может умереть во сне из-за нарушения сердечного ритма. Такое часто происходит у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также смерть может наступить из-за тромбоэмболии легочной артерии:

"Помимо этого, гастроэзофагеальный рефлюкс может быть одной из причин смерти человека во сне".

Также к летальному исходу может привести инсульт во сне или апноэ из-за падения дыхательного центра.

К причинам смерти во сне Кондрахин также отнес отравление алкоголем, психостимуляторами и передозировку снотворного.