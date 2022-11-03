Россияне меняют свое отношение к лечению и профилактике ОРВИ

Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням провела опрос среди жителей крупных российских городов. С мая по июнь в рамках исследования 2,6 тысяч жителей России от 25 до 65 лет рассказали о собственном опыте преодоления зимне-весеннего периода текущего года. Инфекционистам удалось проанализировать мнения пациентов об ОРВИ и COVID-19 и о способах их лечения, об апробированной практике применения противовирусных препаратов и проверенных на себе методах профилактики респираторных инфекций. На фоне осенней погоды, традиционно провоцирующей простуду, и настоятельных врачебных рекомендаций пройти профилактику до появления первых симптомов, «Газета.Ru» опубликовала результаты этого опроса.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В этом году количество переболевших ОРВИ в России не такое критическое, как в прошлом. Во многом это объясняется тем, что российские медики регулярно предлагают новые, наиболее эффективные на данный момент лекарства и методы терапии. Также меняются и рекомендованные схемы лечения в амбулаторных условиях и, тем более, в стационаре. Так, в середине августа 2022 года Минздрав уже в 16–й раз обновил методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Эксперты считают, что кроме научных исследований и своевременных актуальных рекомендаций, существует еще одна позитивная тенденция, которая влияет на уменьшение эпидемической волны. По их мнению, россияне меняют свое отношение к лечению и приему лекарств.

Видео дня

Строго по курсу

Согласно результатам исследования Национальной ассоциацией специалистов по инфекционным болезням, каждый четвертый россиянин, перенесший вирусное заболевание, не смог избежать ощутимых последствий различной степени тяжести. При этом, во многом благодаря хорошему уровню информированности, россияне начали сознательно активно использовать противовирусные препараты прямого действия.

Также к положительным моментам стоит отнести тот факт, что, несмотря на огромный информационный поток в Интернете, где присутствуют шарлатанские советы по лечению различных заболеваний, заболевшие стараются следовать рекомендациям своего лечащего врача. Особенно строго их соблюдали переболевшие COVID-19, которые четко понимали: их вылечит только квалифицированный доктор, способный профессионально выбрать из постоянно обновляющихся протоколов лечения нужную именно им схему.

При ОРВИ, в том числе при гриппе и при COVID-19, около 60% респондентов сделали осознанный выбор и лечатся противовирусными препаратами, самым популярным среди которых оказался Арбидол.

Именно его применяли 70% заболевших в качестве препарата, назначенного врачом, или выбранного самостоятельно. Однако почти половина из них не прошла рекомендуемый курс лечения, закончив прием лекарства сразу же после того, как симптомы заболевания стали исчезать. Как утверждают медики, это часто приводит к проблемам, поскольку для избежания осложнений необходимо строго следовать рекомендациям лечащего врача, соблюдать дозировки и обязательно пройти назначенный курс терапии до конца так же, как при приеме антибиотиков.

Доктор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета имени Пирогова Елена Карева уверена, что именно курсовой прием может уберечь от осложнений. Она советует начинать принимать препарат как можно раньше, при первых же симптомах заболевания, а потом ожидать дополнительных рекомендаций врача. «Это лучшее, что вы можете сделать для себя в начале заболевания — на амбулаторном этапе», — считает она.

В исследовании отмечается, что лечившиеся от коронавирусной инфекции пациенты намного строже следовали врачебным рекомендациям по правильному курсовому приему противовирусных, что позволило достичь хорошего оздоровительного эффекта.

В итоге, благодаря высокой скорости выздоровления и отсутствию ощутимых побочных явлений, лечением остались удовлетворены 70% принимавших препарат лично и 80% в случаях, когда его принимали члены семьи.

Защита от вирусных атак

Осень - это традиционно время респираторных вирусных заболеваний в России. Поэтому, по мнению медиков, осенью особенно необходима действенная антивирусная профилактика. Результаты опроса свидетельствуют, что россияне начали это хорошо понимать.

Результаты опроса демонстрируют выросший уровень самоорганизации россиян, повышение их социальной ответственности.

Так, 34% наших соотечественников, не желающих из-за ОРВИ терять время и деньги и подвергать опасности заражения родных, предпочитают болезнь предупредить. Треть из тех опрошенных, кто принимал профилактические препараты, делали это курсами. Тут так же лидирует Арбидол — его использовали 20% респондентов, особенно в ситуациях, когда в семье уже кто-то заболевал. Причем, если судить по результатам опроса, в 84% случаев такая профилактика оказывалась эффективной.