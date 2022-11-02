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48 минут назад

Врач Жарова рассказала, к каким последствиям приводит частое использование назальных спреев

Слово и Дело

Назальные спреи могут улучшить самочувствие человека при насморке, однако частое их использование может привести к негативным последствиям для здоровья. Об этом в беседе с изданием News.Ru заявила врач-оториноларинголог Галина Жарова.

Врач рассказала об опасности назальных спреев
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Медицинский специалист утверждает, что регулярное использование сосудосуживающих спреев для носа может вызывать привыкание. Более того, при такой схеме применения пациенты не смогут жить без спреев как прежде, считает Жарова.

«Если с помощью различных спреев постоянно, насильно их (сосуды. — прим.ред.) сужать, то они элементарно впадут в паралич и утратят былые рефлексы и функции», — рассказала врач.

Жарова настоятельно рекомендует россиянам не пользоваться назальными спреями с сосудосуживающим эффектом без назначения врача. Это позволит избежать негативных последствий.

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