Врач рассказала об опасности назальных спреев

Назальные спреи могут улучшить самочувствие человека при насморке, однако частое их использование может привести к негативным последствиям для здоровья. Об этом в беседе с изданием News.Ru заявила врач-оториноларинголог Галина Жарова.

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Медицинский специалист утверждает, что регулярное использование сосудосуживающих спреев для носа может вызывать привыкание. Более того, при такой схеме применения пациенты не смогут жить без спреев как прежде, считает Жарова.

«Если с помощью различных спреев постоянно, насильно их (сосуды. — прим.ред.) сужать, то они элементарно впадут в паралич и утратят былые рефлексы и функции», — рассказала врач.