Врач назвала болезни, которые сопровождаются судорогами

Непроизвольные сокращения мышц, именуемые судорогами, должны насторожить – предупреждает терапевт Татьяна Романенко. “Москве 24” врач перечислила, о каких болезнях может сигнализировать этот симптом.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Местные судороги – те, которые затрагивают отдельную мышцу или группу. Но есть и общие, объясняет терапевт. Когда сокращается несколько мышечных групп одновременно.

“Когда возникает общая судорога, это заболевание центральной нервной системы, то есть это связано с поражением нервных клеток”, – отметила врач.

А вот локальные судороги, по словам Романенко, как правило, возникают при попадания в организм инфекции (столбняк, бешенство) или токсина (при алкогольном отравлении, например), нарушении метаболизма и сахарном диабете, лихорадке.

Изменения в работе почек, печени и сердечно-сосудистой системы также могут сопровождаться местными судорогами.

“Допустим, нарушение проводимости сердца, в частности АВ-блокада. Снижение давления тоже может привести к судороге”, – резюмировала эксперт.

Неприятным симптомом у некоторых пациентов сопровождается дефицит калия и магния в сыворотке крови, переохлаждение, тепловой удар.