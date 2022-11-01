Врач назвал первые симптомы катаракты

Первые признаки катаракты тяжело заметить, если не посещать регулярно окулиста. Об этом «Федерал пресс» сообщил врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

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По его словам, о начале катаракты может говорить постепенное снижение контрастности зрения. Человек начинает видеть цвета более блеклыми, а предметы затуманенными.

Однако чаще всего люди обращаются к врачу уже на более поздних стадия заболевания, когда видят как будто через запотевшее стекло.

По словам врача, катаракта обычно развивается после 50-60 лет и требует регулярных наблюдений и оператиного вмешательства, если это необходимо.