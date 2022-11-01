Врач назвал симптомы гипертонии, о которых мало кто знает

"Некоторые часто начинают бегать в туалет. Но это, кстати, хорошо, потому что организм таким образом сбрасывает жидкость и может сам снизить давление", — объяснил терапевт, добавив, что также могут присутствовать чувство давления за грудиной, тошнота и ощущение покалывания в руках и ногах.