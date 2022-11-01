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1 час назад

Врач Алексей Хухрев назвал симптомы гипертонии, о которых мало кто знает

Катерина Саломе

Врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил неожиданные признаки высокого артериального давления. Его слова приводит "Москва 24".

Врач назвал симптомы гипертонии, о которых мало кто знает
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Так, по словам эксперта, каждый организм индивидуально реагирует на повышенное артериальное давление. Если для одних это явление пройдет незаметно, то другие буквально не смогут встать с кровати, добавил врач.

Исследование доказало, что высокое давление ускоряет развитие деменции

Среди частых симптомов этого недуга доктор выделил давящие боли в затылке, покраснение лица, жар в лице. В редких случаях также могут краснеть кожа на груди, отметил он.

"Некоторые часто начинают бегать в туалет. Но это, кстати, хорошо, потому что организм таким образом сбрасывает жидкость и может сам снизить давление", — объяснил терапевт, добавив, что также могут присутствовать чувство давления за грудиной, тошнота и ощущение покалывания в руках и ногах.

Ранее мы писали о том, что кардиолог рассказала, кому грозит «ночная гипертония».

Новости,Алексей Хухрев,
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