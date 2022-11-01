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48 минут назад

Невролог Виталий Акимов перечислил неочевидные симптомы инсульта

Катерина Саломе

По статистике, ежегодно в нашей стране происходит почти 500 тысяч случаев инсульта. Врач-невролог, к.м.н., завотделением неврологии Европейского медицинского центра Виталий Акимов рассказал про неочевидные симптомы недуга в беседе с «Газетой.Ru».

Невролог перечислил неочевидные симптомы инсульта
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам специалиста, вследствие инсульта погибают нервные клетки, что приводит к нарушению функций, за которые они отвечали. Примечательно, что на протяжении определенного времени человек может не замечать недуг, игнорируя такие симптомы, как асимметрия лица, слабость в руках и ногах на одной стороне, нарушение функций речи и ухудшение зрения.

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«Симптомы инсульта появляются и исчезают через несколько минут, и тогда пациент не предпринимает никаких мер. Однако это может быть транзиторная ишемическая атака, которая в разы повышает риск возникновения настоящего инсульта», — подчеркнул доктор.

О развитии инсульта также могут свидетельствовать внезапные обмороки, предобморочные состояния со слабостью и потемнением в глазах, уточнил эксперт. По его словам, также стоит бить тревогу при нарушении дыхания во время сна.

Ранее мы писали о том, что найдена связь между группой крови и риском раннего инсульта.

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