Эксперт Макарова пояснила, чем психолог отличается от врача

Супервизор и клинический психолог Инна Макарова объяснила, чем психолог отличается от врача.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Психолог изучает психологические науки, а врач — медицинские. В медицинских вузах учат лишь клинических психологов, которые занимаются коррекцией психических расстройств, — отметила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она добавила, что психологом можно стать и не имея вузовского образования, лишь пройдя специальные курсы. Многое зависит от качества образовательной программы и от мотивации обучающегося, считает специалист.

Также психолог Диана Добанова посоветовала чаще звонить бабушкам и дедушкам. Внукам следует активно общаться со старшим поколением, потому что очень важно слышать от них историю своей семьи и черпать жизненный опыт, передает РИАМО.