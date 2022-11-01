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56 минут назад

Эксперт Макарова пояснила, чем психолог отличается от врача

Вечерняя Москва

Супервизор и клинический психолог Инна Макарова объяснила, чем психолог отличается от врача.

Эксперт Макарова пояснила, чем психолог отличается от врача
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Психолог изучает психологические науки, а врач — медицинские. В медицинских вузах учат лишь клинических психологов, которые занимаются коррекцией психических расстройств, — отметила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она добавила, что психологом можно стать и не имея вузовского образования, лишь пройдя специальные курсы. Многое зависит от качества образовательной программы и от мотивации обучающегося, считает специалист.

Также психолог Диана Добанова посоветовала чаще звонить бабушкам и дедушкам. Внукам следует активно общаться со старшим поколением, потому что очень важно слышать от них историю своей семьи и черпать жизненный опыт, передает РИАМО.

Все мы иногда сталкиваемся с людьми, после общения с которыми остается ощущение опустошенности и разбитости. Их можно встретить на работе, в магазине, в общественном транспорте, либо вообще оказаться в близких отношениях. Как распознать того, кто угрожает благополучию и уверенности в себе, и что с этим делать, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Барышева.

Новости,Инна Макарова,
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