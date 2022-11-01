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3 часа назад

Врач Алевтина Кузьмина назвала болезнь, вызывающую неконтролируемый смех

Катерина Саломе

Врач-нейропсихолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина назвала неожиданное проявление эпилепсии. По ее словам, болезнь может проявляться в виде внезапных приступов смеха или плача, которые невозможно контролировать. Об этом сообщает "Известия".

Врач назвала болезнь, вызывающую неконтролируемый смех
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперт назвала эпилепсию многоликим заболеванием. По ее словам, проявляться оно может по-разному.

«Оно может проявляться не только всем известными судорогами, потерей сознания, пеной изо рта, но и внезапными неконтролируемыми приступами смеха или плача. Это крайне редкое явление среди пациентов с эпилепсией», — подчеркнула она.

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Специалист подметила, что такие вспышки не являются следствием внешних факторов. И при этом они, как правило, непродолжительные.

«Опасность состоит в том, что окружающие могут воспринять смех или слезы как проявление эмоций, а не заболевания, из-за чего происходят задержки в его выявлении», — указала Кузьмина.

Ранее мы писали о том, что ученые нашли препарат, снижающий симптомы депрессии за два часа.

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