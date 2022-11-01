Мужчина случайно порезался на работе и лишился обеих ног

45-летний Даррен Спенс лишился обеих ног после того как случайно поранил руку. Об этом сообщает Daily Mail.

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Мужчина порезался во время работы с машиной для измельчения картона на складе в английском городе Ашингтон, графство Нортумберленд. Спустя неделю самочувствие Спенса резко ухудшилось. У него начались рвота, диарея и тахикардия.

«Сначала мне казалось, что я справлюсь с этим. Но на следующий день я сказал своей партнерше: "Эйми, кажется, мне нужно в больницу". Я не мог выговорить слово "больница". В тот момент я подумал, что у меня инсульт», — вспоминает британец.

Спенс и Эйми сразу же обратились ко врачу. По словам мужчины, он уже тогда ощущал, что теряет чувствительность в ногах. Врачи обследовали Спенса и выявили у него сепсис, который развился из-за занесенной при порезе инфекции. Медики ввели британца в искусственную кому и попытались остановить развитие воспалительного процесса. Однако очнувшись через три дня, мужчина понял, что ситуация усугубилась: кожа на ногах стала черной, и он полностью потерял чувствительность обеих конечностей.

Через месяц Спенсу пришлось ампутировать одну ногу ниже колена, а спустя неделю — вторую. Мужчина признается, что быстро принял произошедшее и теперь учится жить без конечностей. Недавно он получил протезы и вернулся на прежнюю работу.

«С тех пор как я вернулся на работу, все говорят, что я стал счастливее, чем раньше. Я почему-то чувствую больше уверенности в себе. Многие думали, что я буду стесняться этого», — говорит Спенс. Он поблагодарил свою семью и возлюбленную Эйми за поддержку и заботу в трудный жизненный период.