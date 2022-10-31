Врачи нашли таракана  в голове пожилого россиянина

Пожилой житель Одинцово обратился в больницу с жалобой на сильные боли внутри уха. В результате осмотра врачи нашли в его голове таракана, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

После того, как пациент почувствовал дискомфорт, он пытался прочистить ухо ватными палочками. Однако боли не прекратились. Тогда он решил обратиться к отоларингологу, который обнаружил в голове пациента таракана. Насекомое вытащили пинцетом. Врач напомнил, что не стоит пытаться вытащить инородные предметы из ушей и носа самостоятельно.