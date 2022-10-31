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37 минут назад

Врачи нашли таракана  в голове пожилого россиянина

Мира Маркина

Пожилой житель Одинцово обратился в больницу с жалобой на сильные боли внутри уха. В результате осмотра врачи нашли в его голове таракана, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Врачи нашли таракана в голове пожилого россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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После того, как пациент почувствовал дискомфорт, он пытался прочистить ухо ватными палочками. Однако боли не прекратились. Тогда он решил обратиться к отоларингологу, который обнаружил в голове пациента таракана. Насекомое вытащили пинцетом. Врач напомнил, что не стоит пытаться вытащить инородные предметы из ушей и носа самостоятельно.

Ранее врач Мясников рассказал о природе артрита и назвал его главный симптом.

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