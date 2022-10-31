Дерматологи предупредили о риске появления лишая в холод

Это заболевание может нанести серьезный вред организму и требует внимания. Специалисты объяснили, по каким признакам выявить болезнь и как можно предотвратить ее появление.

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Как показали исследования, опоясывающий лишай вызывается вирусом ветряной оспы. Чаще всего он появляется у людей с ослабленным иммунитетом и у пациентов старше 50 лет. Дерматологи из больницы Хан Сюфэн предупредили, что в холодное время года увеличивается опасность обострения, пишет NVL.

О появлении проблемы предупреждает утомляемость и потеря аппетита, отеки и боль в лимфатических узлах, онемение и жжение в месте возможного появления сыпи. Раздражение появляется вдоль периферического нерва, в основном на одной стороне тела. Через некоторое время волдыри образуют корочки, а весь процесс сопровождается болевыми ощущениями и жжением. Осложнения болезни могут привести к проблемам со слухом, нарушению работы ЖКТ, параличу лицевого нерва. При возникновении подобной проблемы нужно как можно быстрее обратиться к специалисту и начать лечение.