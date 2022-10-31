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1 час назад

Врач перечислил основные причины развития болезней сердца

Газета.Ru

Кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал «Мосленте» о факторах, которые влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач перечислил основные причины развития болезней сердца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Нездоровый образ жизни — употребление алкоголя, курение, неправильное питание <…> — приводят к росту заболеваний», — отметил врач.

Кроме того, негативный эффект оказывают недосып, отсутствие физической активности и хронический стресс. Также на развитие заболеваний сердца влияют возрастные изменения, наличие других патологий в организме, врожденные и наследственные факторы.

Тяжельников отметил, что самые распространенные заболевания: артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия и сердечная недостаточность.

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