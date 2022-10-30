Врач рассказал, чем могут быть опасны бананы

Бананы могут нанести серьезный вред здоровью, утверждает кандидат медицинских наук Андрей Демин. Его слова передает fedpres.ru.

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По словам эксперта, не стоит есть недозревшие бананы. Пищеварительная система некоторых людей может плохо справляться с недозрелым фруктом и человеку будет казаться, что у него отравление. Кроме того, это очень крахмалистая пища.

Также эксперт не рекомендует есть поврежденные фрукты, которые продуются по скидке. Хороший банан не должен иметь пятен снаружи или внутри, и уж тем более его кожура не должна быть покрыта плесенью.