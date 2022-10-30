Врач рассказал, чем могут быть опасны бананы

Бананы могут нанести серьезный вред здоровью, утверждает кандидат медицинских наук Андрей Демин. Его слова передает fedpres.ru.
По словам эксперта, не стоит есть недозревшие бананы. Пищеварительная система некоторых людей может плохо справляться с недозрелым фруктом и человеку будет казаться, что у него отравление. Кроме того, это очень крахмалистая пища.
Также эксперт не рекомендует есть поврежденные фрукты, которые продуются по скидке. Хороший банан не должен иметь пятен снаружи или внутри, и уж тем более его кожура не должна быть покрыта плесенью.