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1 час назад

Врач Андрей Тяжельников рассказал, чем заменить кофе и энергетики

Катерина Саломе

Употребление кофе и энергетических напитков не самый лучший способ устранить усталость. Об этом в беседе с «МК» заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач рассказал, чем заменить кофе и энергетики
Фото: pixabay.compixabay.com

В качестве альтернативы им эксперт назвал зеленый чай, который содержит одну из разновидностей кофеина (теин), обладающий более продолжительным действием и менее радикальными побочными эффектами. По его словам, чай улучшает концентрацию внимания и снимает усталость.

«Если без кофе не обойтись, то нужно чередовать его с чистой или минеральной водой», — добавил Тяжельников.

Врач назвал напитки, которые становятся опасными в самолете

Ранее мы писали о том, что врач предупредил о последствиях резкого отказа от кофе.

Новости,Андрей Тяжельников,
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