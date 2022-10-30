Врач рассказал, чем заменить кофе и энергетики

Употребление кофе и энергетических напитков не самый лучший способ устранить усталость. Об этом в беседе с «МК» заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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В качестве альтернативы им эксперт назвал зеленый чай, который содержит одну из разновидностей кофеина (теин), обладающий более продолжительным действием и менее радикальными побочными эффектами. По его словам, чай улучшает концентрацию внимания и снимает усталость.

«Если без кофе не обойтись, то нужно чередовать его с чистой или минеральной водой», — добавил Тяжельников.