Научно доказано: птицы помогают при депрессии

Результаты одного международного исследования показали, что наблюдение за птицами или наслаждение их пением улучшают психическое здоровье. Причём помогают эти занятия даже тем, у кого диагностирована депрессия.

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Учёные из Королевского колледжа Лондона обнаружили одно важное преимущество «общения» с птицами. Крылатые друзья, как оказалось, помогают наладить психическое состояние. К такому выводу специалисты пришли после анализа данных, собранных мобильным приложением Urban Mind.

Это приложение с апреля 2018 года по октябрь 2021 года скачали около 1 300 участников-добровольцев из США, Великобритании, Евросоюза. Ежедневно пользователи получали по три уведомления от приложения. В этих уведомлениях был вопрос о том, слышат или видят ли они птиц поблизости. Далее людям нужно было заполнить короткую анкету для оценки психического благополучия.