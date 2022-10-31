Научно доказано: птицы помогают при депрессии

Результаты одного международного исследования показали, что наблюдение за птицами или наслаждение их пением улучшают психическое здоровье. Причём помогают эти занятия даже тем, у кого диагностирована депрессия.
Учёные из Королевского колледжа Лондона обнаружили одно важное преимущество «общения» с птицами. Крылатые друзья, как оказалось, помогают наладить психическое состояние. К такому выводу специалисты пришли после анализа данных, собранных мобильным приложением Urban Mind.
Это приложение с апреля 2018 года по октябрь 2021 года скачали около 1 300 участников-добровольцев из США, Великобритании, Евросоюза. Ежедневно пользователи получали по три уведомления от приложения. В этих уведомлениях был вопрос о том, слышат или видят ли они птиц поблизости. Далее людям нужно было заполнить короткую анкету для оценки психического благополучия.
Команда учёных пришла к выводу, что каждый раз, когда испытуемые слышали птиц или видели их, они говорили об улучшении их эмоционального состояния. Более того, настроение улучшалось даже у людей с депрессивным расстройством.