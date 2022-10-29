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2 часа назад

Инфекционист Покровский назвал причины смертельного отравления арбузом

Мира Маркина

Сегодня в СМИ появилась новость о пятилетнем малыше, который скончался вследствие отравления арбузом. “Вечерняя Москва” спросила у инфекциониста и эпидемиолога Вадима Покровского, что именно могло привести к летальному исходу.

Инфекционист назвал причины смертельного отравления арбузом
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отравиться можно не самой мякотью, а вредными веществами, которые могли в ней осесть, предупредил эксперт. Например, химические удобрения, используемые фермерами для лучшего роста плодов.

5 главных признаков отравления арбузом

Еще одна причина летального отравления может быть связана с бактерицидной средой, которая развилась в арбузе. Например, если он лопнул при транспортировке и мякоть “обнажилась”. В таком случае бактерии спровоцируют тяжелое пищевое отравление.

Чтобы обезопасить себя, врач рекомендовал покупать арбузы без трещин и надрезов и обязательно мыть плоды с мылом перед употреблением.

Ранее мы писали, чем опасны дыни.

Новости,Вадим Покровский,
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