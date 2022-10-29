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2 часа назад

Врач рассказала, как побороть осеннюю усталость

Мира Маркина

Сон и поддержание нормального уровня витамина D помогут побороть усталость осенью. Об этом RT рассказала врач общей практики лаборатории «Гемотест» Елена Горина.

Врач рассказала, как побороть осеннюю усталость
Фото: UnsplashUnsplash

В столичном управлении Роспотребнадзора назвали защищающие осенью от простуды напитки

По словам эксперта, усталость может быть симптомом нарушений эндокринной системы, депрессии и анемии. Упадок сил может быть связан с изменением в питании — осенью мы едим более жирную и калорийную пищу, тогда как летом употребляем больше фруктов и ягод, богатых витаминами.

Чтобы улучшить самочувствие, врач советует проверить уровни витаминов в организме и восполнить обнаруженные дефициты.

Ранее иммунолог Образцов раскрыл неожиданный источник аллергии осенью.

Новости,Елена Горина,Роспотребнадзор,
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