Врач рассказала, как побороть осеннюю усталость

Сон и поддержание нормального уровня витамина D помогут побороть усталость осенью. Об этом RT рассказала врач общей практики лаборатории «Гемотест» Елена Горина.
По словам эксперта, усталость может быть симптомом нарушений эндокринной системы, депрессии и анемии. Упадок сил может быть связан с изменением в питании — осенью мы едим более жирную и калорийную пищу, тогда как летом употребляем больше фруктов и ягод, богатых витаминами.
Чтобы улучшить самочувствие, врач советует проверить уровни витаминов в организме и восполнить обнаруженные дефициты.