Врач рассказала, как побороть осеннюю усталость

По словам эксперта, усталость может быть симптомом нарушений эндокринной системы, депрессии и анемии. Упадок сил может быть связан с изменением в питании — осенью мы едим более жирную и калорийную пищу, тогда как летом употребляем больше фруктов и ягод, богатых витаминами.