Врач раскрыл последствия игнорирования сосудистых звездочек

Сосудистые звездочки из безобидного косметического дефекта могут превратиться в настоящую проблему, предупредила дерматолог Ирина Барабанова. Эксперт рассказала “Ленте.ру”, почему нужно обязательно лечить их.

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На коже сосудистые звездочки появляются из-за расширенных капилляров. Также их возникновение может быть связано с длительным воздействием солнца на кожу или наследственности.

Но основная причина, отмечает эксперт – это обострение розацеа (дерматоз). Данное заболевание считается хроническим и рецидивирующим. Розацеа чаще всего появляется на лице. В редких случаях – на веках. В таком случае пациент сталкивается с чувством сухости, жжением, зудом и даже снижением остроты зрения.

“Без лечения она (розацеа – прим.ред.) может привести к ринофиме — патологическому изменению кожи носа, из-за чего он заметно увеличивается в размерах и начинает выглядеть грубо и неэстетично”, – предупредила дерматолог.