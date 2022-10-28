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2 часа назад

Врач назвала заболевания, сопровождающиеся тревогой

Мира Маркина

Постоянное чувство тревоги может свидетельствовать о развитии депрессии, деменции или даже шизофрении. Об этом сообщила «Ленте.ру» психолог Медицинского центра «СМ-Клиника» Диана Лобанова.

Врач назвала заболевания, сопровождающиеся тревогой
Фото: unsplashunsplash

По ее словам, существует ряд метальных заболеваний, которые сопровождаются хроническим ощущением тревоги.

Способ, который поможет избавиться от тревожности: видео

Подозревать у пациента депрессию можно, если, помимо тревожности, имеют место такие симптомы, как хроническая усталость, нарушения сна и отсутствие интереса к жизни.

О деменции, кроме постоянной тревоги, могут говорить трудности с запоминанием бытовых вещей, нарушения речи, внимания и ориентации в пространстве.

Также тревога может быть сигналом шизофрении, биполярного расстройства и расстройства артистического спектра.

Ранее психотерапевт Кутузова дала советы по борьбе с тревожным состоянием.

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