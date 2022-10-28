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53 минуты назад

Терапевт Одинец рассказал, чем можно заразиться в бассейне

Мария Иглина

Врач-терапевт Алексей Одинец рассказал, что во многих бассейнах не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Подробнее эксперт рассказал в эфире телеканала "МИР 24".

Терапевт рассказал, чем можно заразиться в бассейне
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Медик отметил, что воду в бассейне необходимо чистить и менять:

"Хорошие фильтры стоят дорого, но и их нужно регулярно обслуживать. Иначе накопившаяся грязь, органика становятся питательной средой для микробов, условиями для возникновения инфекций. И тогда приходится повышать концентрацию хлора. Но, по правилам, она не должна превышать 0,5 мг хлора на литр воды".

При остром отравлении хлором возникает першение в горле, кашель, слезотечение, в более тяжелых случаях добавляются шум в ушах, боль в респираторных органах, учащенное сердцебиение, угнетенное состояние, заявил Одинец.

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А при регулярном воздействии хлора на дыхательные пути могут возникать различные заболевания, в том числе хронический бронхит и астма, аллергические и аутоиммунные реакции.

При выборе бассейна стоит обращать внимание на запах. Если при входе в нос сразу бьет запах хлора, то его допустимый уровень, скорее всего, превышен.

Также важно обязательно принимать душ до и после бассейна, и ни в коем случае не заглатывать воду.

Ранее терапевт перечислил опасные осложнения гипертонии.

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