Терапевт рассказал, чем можно заразиться в бассейне

Врач-терапевт Алексей Одинец рассказал, что во многих бассейнах не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Подробнее эксперт рассказал в эфире телеканала "МИР 24".

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Медик отметил, что воду в бассейне необходимо чистить и менять:

"Хорошие фильтры стоят дорого, но и их нужно регулярно обслуживать. Иначе накопившаяся грязь, органика становятся питательной средой для микробов, условиями для возникновения инфекций. И тогда приходится повышать концентрацию хлора. Но, по правилам, она не должна превышать 0,5 мг хлора на литр воды".

При остром отравлении хлором возникает першение в горле, кашель, слезотечение, в более тяжелых случаях добавляются шум в ушах, боль в респираторных органах, учащенное сердцебиение, угнетенное состояние, заявил Одинец.

А при регулярном воздействии хлора на дыхательные пути могут возникать различные заболевания, в том числе хронический бронхит и астма, аллергические и аутоиммунные реакции.

При выборе бассейна стоит обращать внимание на запах. Если при входе в нос сразу бьет запах хлора, то его допустимый уровень, скорее всего, превышен.

Также важно обязательно принимать душ до и после бассейна, и ни в коем случае не заглатывать воду.