Токсиколог рассказал об опасных симптомах при магнитных бурях

"Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями, люди пожилого возраста, те, кто недавно перенес травмы или попадал в аварии, люди с лишним весом в особой группе риска и больше подвержены влиянию магнитных бурь".