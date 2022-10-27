Токсиколог рассказал об опасных симптомах при магнитных бурях

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, что в период магнитных бурь человек может испытывать раздражительность, головные боли и скачки артериального давления. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Москвой 24".
По словам специалиста, сила магнитного поля, электронов и частиц влияет на наш организм. К симптомам можно отнести раздражительность, головные боли, скачки артериального давления.
Также существуют группы риска, на которых магнитные бури могут отразиться сильнее всего:
"Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями, люди пожилого возраста, те, кто недавно перенес травмы или попадал в аварии, люди с лишним весом в особой группе риска и больше подвержены влиянию магнитных бурь".
Также, отмечает Кутушов, неприятные симптомы могут испытывать люди с хронической усталостью.