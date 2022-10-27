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1 час назад

Врач Тяжельников предупредил об опасности использования сока лука и чеснока как капель

Диана Товсепова

Специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил россиян о том, что капать в нос сок чеснока или лука опасно. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач предупредил об опасности использования сока лука и чеснока как капель
Фото: PxherePxhere

Специалист объяснил, что в сезон простуд и вирусов важно укреплять иммунитет и использовать витамины, акцентируя внимание на цинке и витаминах С и D, а также цинка, а также важно избегать переохлаждения.

А вот народные средства, такие как сок лука и чеснока, действительно работают, потому как выделяют фитонциды, которые обладают противомикробным действием.

Терапевт назвал "бабушкины" методы бесполезными при простуде

Однако закапывая их в нос можно только повредить слизистую, поэтому их нужно принимать внутрь как добавку к еде.

Ранее мы писали о том, какие напитки защитят от простуды осенью.

Новости,Андрей Тяжельников,
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