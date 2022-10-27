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2 часа назад

Ученые в Европе создали препарат, укол которого помогает сбросить до 9% веса

Диана Товсепова

Инъекция, разработанная компанией Boehringer Ingelheim и Zealand Pharma из Дании, поможет людям с избыточным весом сбросить почти десятую часть своего веса всего за несколько месяцев.

Создан препарат, который одним уколом помогает сбросить до 10% веса
Фото: PxherePxhere

Препарат, известный как BI456906, более эффективен, чем уже лицензированные препараты, которые действуют аналогичным образом.

Ученые проверили BI456906 на 400 пациентах в возрасте пятидесяти лет. В среднем они весили около 97 кг.

Через четыре месяца те, кто получил самую высокую дозу, потеряли примерно 9 процентов своего веса, что эквивалентно 8,6 кг.

Врач назвал две главные причины детского ожирения

Для сравнения, пациенты, принимавшие Wegovy — еще один новый препарат для похудения — потеряли 5,4%.

BI456906 работает так же, как Wegovy, запуская выработку гормона, подобного глюкагону, пептида-1, который естественным образом высвобождается после еды и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Исследование должно быть представлено Обществу ожирения в Калифорнии в ноябре.

Ранее мы писали о том, что песок могут использовать для лечения ожирения.

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