Создан препарат, который одним уколом помогает сбросить до 10% веса

Инъекция, разработанная компанией Boehringer Ingelheim и Zealand Pharma из Дании, поможет людям с избыточным весом сбросить почти десятую часть своего веса всего за несколько месяцев.
Препарат, известный как BI456906, более эффективен, чем уже лицензированные препараты, которые действуют аналогичным образом.
Ученые проверили BI456906 на 400 пациентах в возрасте пятидесяти лет. В среднем они весили около 97 кг.
Через четыре месяца те, кто получил самую высокую дозу, потеряли примерно 9 процентов своего веса, что эквивалентно 8,6 кг.
Для сравнения, пациенты, принимавшие Wegovy — еще один новый препарат для похудения — потеряли 5,4%.
BI456906 работает так же, как Wegovy, запуская выработку гормона, подобного глюкагону, пептида-1, который естественным образом высвобождается после еды и помогает контролировать уровень сахара в крови.
Исследование должно быть представлено Обществу ожирения в Калифорнии в ноябре.
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