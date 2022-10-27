Китаец в отместку съел живого краба, ущипнувшего его дочь, и серьезно заболел

В Китае мужчина серьезно заболел после того, как съел живого краба, пишет Asia One. Тот ущипнул его дочь, и таким образом отец хотел ему отомстить.

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Как пишут местные СМИ, 39-летний мужчина по имени Лу был возмущен, когда маленький краб напал на его дочь, поэтому решил съесть его заживо. Спустя два месяца он оказался в больнице с жалобами на серьезные боли в спине. Осмотр показал, что у китайца патологические изменения в груди, животе, печени и пищеварительной системе, но врачи не смогли установить их точную причину.

Только после того, как жена пациента вспомнила инцидент с поеданием крабов, медики обнаружили, что он и был источником проблем. Анализ крови показал, что Лу заразился как минимум тремя паразитами. Впрочем, благодаря лечению мужчина практически выздоровел, но все еще находится под наблюдением специалистов.