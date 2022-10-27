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2 часа назад

Китаец в отместку съел живого краба, ущипнувшего его дочь, и серьезно заболел

Газета.Ru

В Китае мужчина серьезно заболел после того, как съел живого краба, пишет Asia One. Тот ущипнул его дочь, и таким образом отец хотел ему отомстить.

Китаец в отместку съел живого краба, ущипнувшего его дочь, и серьезно заболел
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как пишут местные СМИ, 39-летний мужчина по имени Лу был возмущен, когда маленький краб напал на его дочь, поэтому решил съесть его заживо. Спустя два месяца он оказался в больнице с жалобами на серьезные боли в спине. Осмотр показал, что у китайца патологические изменения в груди, животе, печени и пищеварительной системе, но врачи не смогли установить их точную причину.

Только после того, как жена пациента вспомнила инцидент с поеданием крабов, медики обнаружили, что он и был источником проблем. Анализ крови показал, что Лу заразился как минимум тремя паразитами. Впрочем, благодаря лечению мужчина практически выздоровел, но все еще находится под наблюдением специалистов.

Ранее крокодил выпрыгнул из воды и укусил за голову ловца крабов в Австралии.

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