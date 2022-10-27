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1 час назад

Врачи пропустили смертельную болезнь звезды мюзиклов из-за ее юности

Lenta.ru

Бродвейской актрисе Кристе Родригес не диагностировали вовремя рак груди. О том, как медики пропустили смертельную болезнь звезды мюзикла «Золушка» из-за ее юности, рассказало издание Everyday Health.

Врачи пропустили смертельную болезнь звезды мюзиклов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

38-летняя Родригес утверждает, что не получила должного лечения из-за предвзятости врачей. Небольшую опухоль в груди она обнаружила в 2009 году, а болезнь у нее диагностировали только в 2014-м.

«В 25 лет я заметила опухоль. Гинеколог назначила ультразвуковое обследование, специалист УЗИ спросил, сколько мне лет и были ли в семье случаи рака груди», — вспомнила она, добавив, что несмотря на то, что снимок не был идеальным, ее попросили не беспокоиться.

С тех пор проходила УЗИ каждый год, но раз за разом врачи не находили развивавшееся онкологическое заболевание. В 2014 году грудь начала кровоточить, но и это не убедило врача.

«Меня снова спросили о возрасте и сказали, что новообразование, скорее всего, доброкачественное. Но теперь мне назначили биопсию», — сказала она.

Только после этого, почти в 30 лет, у актрисы нашли рак груди третьей стадии. Лечение, которое несколько лет назад включало бы в себя только удаление опухоли, теперь требовало операции, химиотерапии, радиотерапии и приема гормональных препаратов.

Криста Родригес прошла трехмесячный курс лечения, направленного на уменьшение опухоли, в течение четырех месяцев подвергалась химиотерапии, после чего удалила обе груди и поставила грудные импланты. За этим последовала радиотерапия. Сейчас Родригес находится в ремиссии.

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