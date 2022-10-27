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3 часа назад

Врач Кашух рассказала об опасности закаливания для людей с определенными заболеваниями

Диана Товсепова

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, кому опасно закаляться изданию URA.RU.

Врач раскрыла опасность закаливания для некоторых россиян
Фото: PxherePxhere

Медик предупредила, что для людей с хроническими недугами закаливание может быть опасно.

Так, это может быть опасным для пациентов с бронхиальной астмой, гипертонией, аллергией на холод, а также с заболеваниями мочеполовой и сердечно-сосудистой систем.

В закаливании, по словам врача, важны постепенность и регулярность. Медик рекомендует детям и пожилым при обливании медленно снижать температуру воды на 1-2 градуса через каждые несколько дней. Начинать нужно с теплой воды 34-35 С.

Правда ли, что закаливание помогает от болезней

Для взрослых врач допускает обливания холодной водой температурой 8-12 °C. Здесь важно постепенно увеличивать зоны, начинать с рук и ступней, затем зону до колен и локтей, а после этого постепенно обливать все тело.

Ранее мы писали о том, чем опасно онемение ног.

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