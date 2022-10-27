Врач развеял популярный у россиян миф из детства

Распространенный миф из детства о том, что пробу Манту нельзя мочить, развеял врач-реабилитолог Сергей Агапкин в шоу

Врач и телеведущий рассказал, что пробу Манту на самом деле мочить можно. И хотя многие россияне верили, что, если намочить ее, то проба будет ошибочной, на самом деле, это не так.