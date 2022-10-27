Врач развеял популярный у россиян миф из детства

Распространенный миф из детства о том, что пробу Манту нельзя мочить, развеял врач-реабилитолог Сергей Агапкин в шоу
«О самом главном» на канале «Россия 1».
Врач и телеведущий рассказал, что пробу Манту на самом деле мочить можно. И хотя многие россияне верили, что, если намочить ее, то проба будет ошибочной, на самом деле, это не так.
Этот миф, по словам врача, давно опровергнут учеными.
Напомним, проба Манту Проба показывает наличие в организме антител к микобактерии туберкулеза.
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