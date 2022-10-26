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1 час назад

Гастроэнтеролог Ломова назвала симптомы болезни печени

Мария Каткова

Валерия Ломова, врач-гастроэнтеролог, назвала симптомы, которые указывают на нездоровую печень. Об этом сообщает "Мослента".

Эксперт отметила, что на болезни печени указывает целый ряд симптомов, среди которых головные боли, плохой сон, резкая потеря веса, желтый цвет кожи и слизистых, а также зуд.

Гораздо реже могут появляться и другие симптомы: боль под ребрами справа, прыщи и угри, горечь во рту, отеки и депрессивное состояние.

Почему печень не может “болеть”

Эксперт посоветовала при появлении тревожных симптомов обращаться к специалисту, врачу гастроэнтерологу-гепатологу. По словам Ломовой, чем раньше будет поставлен диагноз, тем проще и быстрее будет лечение.

Ранее сообщалось, что названы три продукта, которые полезны для печени.

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