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2 часа назад

В 2023 году в России появится экспресс-тест на гепатит

runews24.ru

В России внедрят новую технологию диагностики вируса гепатита С и В. Как уточнили в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, метод основан на разработке новых реагентов, с помощью которых на проведение теста потребуется не 2,5 часа, как сейчас, а всего 15-30 минут.

В 2023 году в России появится экспресс-тест на гепатит
Фото: runews24.rurunews24.ru

Планируется, что систему диагностики гепатита В начнут внедрять в производство уже в начале 2023 года. После испытаний, которые продлятся пару месяцев, препарат зарегистрируют в Роспотребнадзоре.

По словам академика РАН Вадима Покровского, экспресс-тест позволит выявить гепатит еще до того, как болезнь перейдет в хроническую форму, так как на начальной стадии ее можно излечить полностью.

Поэтому, чем проще и быстрее анализ на выявление вируса, тем вероятнее полное излечение, подытожил Покровский.

Новости,Вадим Покровский,РАН,Роспотребнадзор,
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