В 2023 году в России появится экспресс-тест на гепатит

В России внедрят новую технологию диагностики вируса гепатита С и В. Как уточнили в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, метод основан на разработке новых реагентов, с помощью которых на проведение теста потребуется не 2,5 часа, как сейчас, а всего 15-30 минут.

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Планируется, что систему диагностики гепатита В начнут внедрять в производство уже в начале 2023 года. После испытаний, которые продлятся пару месяцев, препарат зарегистрируют в Роспотребнадзоре.

По словам академика РАН Вадима Покровского, экспресс-тест позволит выявить гепатит еще до того, как болезнь перейдет в хроническую форму, так как на начальной стадии ее можно излечить полностью.