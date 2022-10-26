Иммунолог и педиатр Андрей Продеус заявил, что аллергия может носить психосоматический характер. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Экспрет отметил, что некоторые симптомы аллергии могут быть действительно вызваны стрессом и переживаниями. В качестве примера он привел ангионевротический отек.
Также аллергия может обостриться из-за психосоматики. Так, заболевание может перерасти в бронхиальную обструкцию, симптомом которой будут приступы бронхиальной астмы. Он также обратил внимание на то, что во время лечения ребенка от аллергии, нужно следить и за его психологическим состоянием.
Продеус отметил, что вылечить аллергию гипнозом невозможно, так как это — хроническое заболевание. Также он посоветовал не слушать психологов, которые говорят, что аллергия появляется из-за травмы. Он назвал таких людей шарлатанами.
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