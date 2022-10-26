Иммунолог и педиатр Андрей Продеус заявил, что аллергия может носить психосоматический характер. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Экспрет отметил, что некоторые симптомы аллергии могут быть действительно вызваны стрессом и переживаниями. В качестве примера он привел ангионевротический отек.

Также аллергия может обостриться из-за психосоматики. Так, заболевание может перерасти в бронхиальную обструкцию, симптомом которой будут приступы бронхиальной астмы. Он также обратил внимание на то, что во время лечения ребенка от аллергии, нужно следить и за его психологическим состоянием.