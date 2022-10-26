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4 часа назад

Иммунолог Продеус: аллергия может обостриться из-за стресса

Мария Каткова

Иммунолог и педиатр Андрей Продеус заявил, что аллергия может носить психосоматический характер. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Экспрет отметил, что некоторые симптомы аллергии могут быть действительно вызваны стрессом и переживаниями. В качестве примера он привел ангионевротический отек.

Также аллергия может обостриться из-за психосоматики. Так, заболевание может перерасти в бронхиальную обструкцию, симптомом которой будут приступы бронхиальной астмы. Он также обратил внимание на то, что во время лечения ребенка от аллергии, нужно следить и за его психологическим состоянием.

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Продеус отметил, что вылечить аллергию гипнозом невозможно, так как это — хроническое заболевание. Также он посоветовал не слушать психологов, которые говорят, что аллергия появляется из-за травмы. Он назвал таких людей шарлатанами.

Ранее сообщалось, что ученые заявили, что каждому организму нужны клетки-зомби.

Новости,Видео,Андрей Продеус,
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