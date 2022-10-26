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35 минут назад

Journal of Psychiatric Research: у родителей мальчиков быстрее снижается интеллект

Мария Каткова

Американские ученые провели исследование и выяснили, что мозг родителей мальчиков стареет быстрее, чем у тех, кто воспитывает девочек. Соответствующая статья была опубликована в Journal of Psychiatric Research.

Оказалось, что родители мальчиков быстрее глупеют
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ученые провели тесты 13 222 человек в возрасте старше 50 лет, которые воспитывали детей различных полов. В рамках исследования проводились тесты на интеллект и мозговую активность. Они решали задачи по математике и запоминали слова, которые только что прочитали.

В итоге исследователи пришли к выводу, что мозговая активность родителей мальчиков была ниже, чем у родителей девочек. Более того, чем больше сыновей было в семье, тем хуже становилась ситуация.

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Ученые сделали вывод, что проблема кроется не в биологической, а в социальной составляющей, так как уровень интеллекта не зависел от пола родителя. Исследователи предположили, что это связано в тем, что дочери дают больше социальной и эмоциональной поддержки, поэтому у родителей интеллект остается на том же уровне.

Ранее сообщалось, что ученые заявили, что каждому организму нужны клетки-зомби.

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