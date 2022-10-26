Оказалось, что родители мальчиков быстрее глупеют

Американские ученые провели исследование и выяснили, что мозг родителей мальчиков стареет быстрее, чем у тех, кто воспитывает девочек. Соответствующая статья была опубликована в Journal of Psychiatric Research.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Ученые провели тесты 13 222 человек в возрасте старше 50 лет, которые воспитывали детей различных полов. В рамках исследования проводились тесты на интеллект и мозговую активность. Они решали задачи по математике и запоминали слова, которые только что прочитали.

В итоге исследователи пришли к выводу, что мозговая активность родителей мальчиков была ниже, чем у родителей девочек. Более того, чем больше сыновей было в семье, тем хуже становилась ситуация.