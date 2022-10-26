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3 часа назад

Врачи удалили из носа женщины бусину, пробывшую там более 20 лет

Мир24

Московские врачи удалили из носа пациентки бусину, которая находилась в организме более 20 лет. Женщина долгие годы мучилась от хронического ринита, сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Врачи удалили из носа женщины бусину, пробывшую там 20 лет
Фото: Мир24Мир24

Необычную операцию провели в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л. И. Свержевского. 27-летняя женщина обратилась к медикам с жалобами на затруднение носового дыхания и периодические слизисто-гнойные выделения из носа. Эти симптомы проявлялись у нее длительное время.

Компьютерная томография выявила наличие плотного образования в полости носа. Оно было частично спаяно с тканями носа, из-за чего образование невозможно было удалить при осмотре. Также у пациентки диагностировали искривление перегородки и вазомоторный ринит (хроническая патология слизистой оболочки носа). Было принято решение провести хирургическое вмешательство под наркозом.

Врачи устранили искривление носовой перегородки и извлекли ринолит – каменное образование из солей кальция, которое в течение длительного времени образовалось вокруг инородного тела в носу. Этим телом оказалась пятимиллиметровая пластиковая бусина. Она находилась в носу длительное время, вызывала хроническое воспаление и затрудняла дыхание. Пациентка не помнит, как бусина попала ей в нос. Предположительно, это произошло в детстве.

«Если родители вовремя замечают проблему и сразу обращаются к врачу, то инородное тело в большинстве случаев можно удалить на амбулаторном приеме и с высокой вероятностью последствий и вреда для здоровья не возникает. Главное – не пытаться самостоятельно достать предмет!» – сказала заведующая отделом патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии, врач-оториноларинголог НИКИО имени Л.И. Свержевского Анна Товмасян.

Женщину выписали на вторые сутки после успешной операции. У нее наладилось дыхание и исчезли симптомы, которые сопровождали ее долгие годы.

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