Названы болезни, признаком которых являются слезы

Врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко заявила, что чрезмерное слезоотделение может сигнализировать о болезнях нервной системы и щитовидной железы. Подробностями эксперт поделилась в интервью программе "Доктор 24".

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Медик рассказала, что слезные железы находятся над глазом и постоянно вырабатывают физиологическое количество слезы:

"Эта слеза собирается в слезном мешочке, который находится у медиального края глаза. Но при определенных патологических состояниях, болезнях, эмоциях слез становится много".

Так, среди болезней Романенко выделила болезни нервной системы, обычный стресс, синдром эмоционального выгорания, а также заболевания щитовидной железы.

По словам специалиста, когда гормонов щитовидной железы становится слишком много, она активизирует деятельность всех систем организма.

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