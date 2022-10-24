Женщина начала неконтролируемо смеяться из-за редкой болезни

Британка из города Ранкорн страдает из-за неконтролируемых приступов смеха, ставших последствием редкого заболевания.

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35-летняя Бекка Бэнкс начала испытывать «странные приступы» более трех лет назад, но врачи изначально диагностировали у нее тревогу и депрессию, а затем назначили ей лекарства на 18 месяцев.

Через некоторое время она начала сомневаться в своем диагнозе и решила получить второе мнение в частном порядке. К тому же в семье вспомнили, что девушка страдала эпилепсией в детстве - ей поставили диагноз в семь лет, но к 16 годам она «выросла» из нее, все прошло.

Позже врачи обнаружили, что она страдает редкой формой эпилепсии, называемой геластической эпилепсией, которая вызывает фокальные или парциальные припадки с приступами неконтролируемого смеха или хихиканья. Она также страдает от неконтролируемого плача.

Редкая форма эпилепсии предполагает вместо обычных эпилептических приступов неконтролируемый смех или плач, потому что при этой болезни поражается часть мозга, отвечающая за эмоции.

Для самой девушки это очень тяжело, потому как никто из окружающих не может распознать в ее поведении именно болезнь, эпилептический припадок. Поэтому на не раз попадала в неприятные ситуации.

35-летняя женщина в настоящее время находится в больнице, где проходит дополнительные тесты, чтобы определить, какое лекарство лучше и понадобится ли ей операция.