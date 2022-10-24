Видеть вдаль: врачи развеяли основные мифы о близорукости

В пресс-центре Самарского областного вещательного агентства обсудили современные методы коррекции зрения. Участники встречи озвучили причины ухудшения зрения, рассказали о лазерной коррекции, а также дали советы по выбору очков и линз.

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Близорукость молодеет

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В век цифровых технологий глаза подвергаются особому риску. Врач-офтальмолог семейной клиники "Косма" Татьяна Корнеева рассказала, что детская близорукость становится все более распространенным явлением. Это связано как со зрительными нагрузками в учебных заведениях, так и с увлечением гаджетами. Большое значение имеет и наследственность.

"Раньше считалось, что если один из родителей близорукий, то вероятность рождения ребенка с дефектами зрения равна 25 процентам. Если мать и отец – 50 процентов. Сейчас если один из родителей близорукий, то вероятность того, что у ребенка будет плохое зрение, равняется 95 процентам. В первую очередь это связано с использованием телефонов, планшетов и компьютеров в раннем возрасте. Взрослые совершают ошибку, давая в руки малышу смартфон. Это приводит к тому, что глаза у ребенка начинают расти быстрее, а значит, начинает развиваться ранняя миопия. До пяти лет у человека глаз еще не устроен так, чтобы смотреть вблизи. Изначально дети рождаются дальнозоркими", - рассказала Татьяна Корнеева.

Заведующий отделением глазной клиники Бранчевского в Тольятти, врач-офтальмолог, рефракционный хирург Арамаис Хачатрян рассказал, что близорукость может провоцировать развитие других глазных патологий.

"При миопии (близорукости) глаз вырастает в длину больше нормы, растягивая остальные ткани. Сетчатка, выстилающая глазное дно, очень чувствительна к таким трансформациям. При этом могут появляться дистрофические изменения – небольшие разрывы, приводящие к отслойкам сетчатки. Поэтому очень важно регулярно наблюдаться у офтальмолога и следить за состоянием всех структур глаза, чтобы своевременно выявлять такие проблемы и лечить. Прогрессирующая близорукость грозит изменениями в центре сетчатки, которые в более старшем и пожилом возрасте не позволяют полноценно видеть даже в очках. Также близорукие глаза более подвержены развитию и других сопутствующих заболеваний глаз: катаракты и глаукомы", - отметил Арамаис Хачатрян.

Врачи единогласно рекомендуют наблюдаться у специалистов не реже чем раз в год, даже если нет видимых признаков изменения. При заметном ухудшении зрения – два раза в год. У детей плановые осмотры окулист проводит в возрасте 3, 6, 9 и 12 месяцев. Затем каждые полгода до двух лет, после трех лет – раз в год.

Телевизор или планшет

Наибольший вред глазам приносят гаджеты, которые человек вынужден близко подносить к лицу. Чем дальше изображение, тем меньше напряжения испытывает глаз. Чтобы определить безопасное расстояние до телевизора, нужно умножить его диагональ на 2,5. То есть от экрана с диагональю один метр зритель должен расположиться не менее чем в 2,5 метра.

"Глаз не устроен так, чтобы смотреть вблизи. Глазные мышцы находятся в расслабленном состоянии, если человек смотрит вдаль. Чем ближе предмет, тем большее напряжение испытывает глаз. Маленькие дети, как правило, не жалуются на зрение, потому что не знают, что могут видеть по-другому. А школьники просто не говорят родителям о том, что стали видеть хуже, из-за боязни лишиться любимых гаджетов. Если ребенок близко подходит к телевизору, поворачивает голову, чтобы что-то рассмотреть, значит, пора к врачу", - подчеркнула Татьяна Корнеева.

Чем раньше начинается близорукость, тем больший "минус" человек получит во взрослом возрасте. Специалисты советуют: до пяти лет ребенок не должен пользоваться гаджетами вообще. В дошкольном возрасте норма – 15-20 минут в день. Младшие школьники – не более 30 минут в день. Ученики средних и старших классов могут проводить за смартфоном или компьютером полтора или два часа.

"К сожалению, эти рекомендации мало кто соблюдает. В этом вина самих родителей, которые много времени уделяют смартфонам. В итоге у ребят зрение ухудшается уже в дошкольном возрасте", - пояснила Татьяна Корнеева.

Читать бумажные книги, по мнению врачей, гораздо безопаснее для глаз, чем листать электронные страницы.

Вернуть ясность взгляда

Методы коррекции близорукости врачи выбирают вместе с пациентами индивидуально. По словам Арамаиса Хачатряна, коррекцию зрения можно проводить с 18 до 45 лет. Но окончательное решение, какой метод будет лучшим для пациента, врач все-таки принимает, исходя из каждого конкретного случая. Противопоказания к операции есть, но их не так много и встречаются они редко.

"Подбор лечения зависит от зрительных нагрузок, возраста, профессиональной деятельности и анатомических параметров глаза. Когда обращается пациент с проблемой близорукости, дальнозоркости или астигматизмом, лечение подбирается индивидуально. Главное, чтобы пациенту было максимально комфортно", - рассказал Хачатрян.

По его словам, самый большой плюс лазерной коррекции - независимость от очков и линз. Однако есть небольшой процент людей, которым операция противопоказана.

"Если близорукость не остановилась в развитии, с операцией придется повременить. Как правило, это пациенты до 20 лет. Еще одним временным противопоказанием являются беременность и период лактации. Многие женщины не делают коррекцию до беременности, считая, что после родов зрение ухудшится. На самом деле это миф. Зрение скорректировать с помощью операции можно и до беременности", - подчеркнул Арамаис Хачатрян.

К противопоказаниям к коррекции можно отнести сопутствующие заболевания глаз: катаракту, развитую глаукому и заболевания сетчатки. Также лазерную коррекцию не будут делать, если у человека есть сахарный диабет.

Пациентам старше 45-50 лет тоже можно подобрать метод лазерной коррекции, но после операции им нужно будет пользоваться "плюсовыми" очками для мелкой работы вблизи в связи с развитием возрастной дальнозоркости, называемой пресбиопией. Таким пациентам чаще подбираются другие методы лечения, такие как замена хрусталика с имплантацией многофокусного искусственного хрусталика для хорошего зрения на всех расстояниях.

Некоторые женщины уверены, что после родов зрение обязательно упадет, а значит, нет смысла заниматься глазами до рождения малыша. Врачи называют такие установки мифом и уверяют, что коррекцию можно делать как до, так и после родов. Еще одно заблуждение касается временного эффекта после лазерной коррекции. Если она сделана по показаниям и с учетом всех нюансов здоровья пациента, эффект остроты зрения сохранится надолго, отметил рефракционный хирург.

Специалисты уверяют, что лазерная коррекция – процедура неболезненная. Проводится под местной анестезией и длится не более 15 минут.

"Большинство пациентов говорят, что они даже не успевают толком испугаться операции. После лазерной коррекции может ощущаться небольшой дискомфорт. Резь в глазах, выделение слез – это нормальная реакция, которую не нужно бояться. На следующий день уже можно заниматься своими привычными делами", - говорит Хачатрян.

Маленьким пациентами, помимо очков или контактных линз, врачи также могут предложить ортокератологию. Это так называемые ночные линзы, которые используются во время сна. Они перестраивают на некоторое время эпителий роговицы, улучшая остроту зрения.

"Контактные линзы девочки могут носить с 8-9 лет. Особенно это подходит для тех, кто занимается спортом или выступает на сцене. Для мальчиков мы рекомендуем этот способ коррекции зрения с 12-13 лет. Тем детям, у кого зрение ухудшается больше, чем на диоптрию за год, специалисты советуют ночные лечебные линзы", - рассказала Татьяна Корнеева.

Она также отметила, что самые безопасные линзы – однодневные. Они не требуют специального ухода и потому подходят детям и подросткам до 18 лет. Остальные линзы делятся по длительности использования – от двух недель до месяца.