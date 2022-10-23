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2 часа назад

Стресс губит сосуды

Мир новостей

Специалист подчеркнул, что человеку очень важно контролировать свое эмоциональное состояние, стараясь избегать резких перепадов настроения и не поддаваться негативным эмоциям, поскольку стресс, хроническая усталость и отрицательные эмоции весьма плохо сказываются на здоровье в целом и на работе сердца в частности.

Стресс губит сосуды
Фото: Мир новостейМир новостей

Кардиолог пояснил, что из-за стресса возникает спазмирование сосудов и «подскакивает» давление, потому что организм, оказавшись в стрессовом состоянии, оптимизирует работу всех систем, чтобы они были готовы к интенсивно работе. Однако за напряжением должно следовать и расслабление.

Дупляков отметил, что люди не могут заставить себя испытывать какие-то положительные эмоции, однако порекомендовал пытаться подбадривать себя, чтобы «не провалиться в состояние упадка, которое может довести до депрессии».

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