Стресс губит сосуды

Специалист подчеркнул, что человеку очень важно контролировать свое эмоциональное состояние, стараясь избегать резких перепадов настроения и не поддаваться негативным эмоциям, поскольку стресс, хроническая усталость и отрицательные эмоции весьма плохо сказываются на здоровье в целом и на работе сердца в частности.

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Кардиолог пояснил, что из-за стресса возникает спазмирование сосудов и «подскакивает» давление, потому что организм, оказавшись в стрессовом состоянии, оптимизирует работу всех систем, чтобы они были готовы к интенсивно работе. Однако за напряжением должно следовать и расслабление.