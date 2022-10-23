Ученые рассказали о влиянии мелатонина на организм человека

Гормон мелатонин не только ускоряет засыпание, но и повышает качество сна, делая его более глубоким. Эксперты отмечают, что добавки с мелатонином следует принимать только после консультации со специалистом. По словам ученых, при употреблении данного средства могут наблюдаться такие побочные эффекты, как тошнота, легкая боль в животе, диарея, снижение аппетита, а также головная боль и головокружение.