Ученые рассказали о влиянии мелатонина на организм человека

Мелатонин — гормон, вырабатываемый железой головного мозга эпифизом. Он регулирует биологическую активность органов и систем в течение дня.
Гормон мелатонин не только ускоряет засыпание, но и повышает качество сна, делая его более глубоким. Эксперты отмечают, что добавки с мелатонином следует принимать только после консультации со специалистом. По словам ученых, при употреблении данного средства могут наблюдаться такие побочные эффекты, как тошнота, легкая боль в животе, диарея, снижение аппетита, а также головная боль и головокружение.
Помимо этого, при приеме мелатонина в дневное время суток не рекомендуется управлять автомобилем. Гормон повышает сонливость и снижает концентрацию.
Эксперты портала EatThisNotThat отмечают, что добавки мелатонина хорошо подойдут для длительных перелетов. Препарат поможет хорошо отдохнуть, снимет нервозность и нормализует кровяное давление. Однако людям, страдающим гипертонией, следует воздержаться от употребления данной добавки.