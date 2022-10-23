Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
10 минут назад

Ученые рассказали о влиянии мелатонина на организм человека

Родной город

Мелатонин — гормон, вырабатываемый железой головного мозга эпифизом. Он регулирует биологическую активность органов и систем в течение дня.

Ученые рассказали о влиянии мелатонина на организм человека
Фото: Родной городРодной город

Гормон мелатонин не только ускоряет засыпание, но и повышает качество сна, делая его более глубоким. Эксперты отмечают, что добавки с мелатонином следует принимать только после консультации со специалистом. По словам ученых, при употреблении данного средства могут наблюдаться такие побочные эффекты, как тошнота, легкая боль в животе, диарея, снижение аппетита, а также головная боль и головокружение.

Помимо этого, при приеме мелатонина в дневное время суток не рекомендуется управлять автомобилем. Гормон повышает сонливость и снижает концентрацию.

Эксперты портала EatThisNotThat отмечают, что добавки мелатонина хорошо подойдут для длительных перелетов. Препарат поможет хорошо отдохнуть, снимет нервозность и нормализует кровяное давление. Однако людям, страдающим гипертонией, следует воздержаться от употребления данной добавки.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители