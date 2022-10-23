Как избежать покупки ненужных лекарств: ответ эксперта

«Избыточные закупки лекарств в аптеках происходят из-за активности по продвижению своего товара со стороны фармацевтических компаний. Эта активность направлена не только на аптеки, она видна в СМИ, в соцсетях и так далее. В результате когда потребитель идет покупать лекарство, он в значительной степени ориентируется на рекомендации лидеров мнения из соцсетей», – говорит Беспалов.

Также эксперт напоминает, что сотрудники аптек всегда стараются продать покупателям как можно больше лекарств, а люди, доверяясь человеку в белом халате, берут больше положенного, пишет «Радио Sputnik».

«В период болезни человек пытается всеми правдами и неправдами свой недуг побороть. В таком состоянии он восприимчив к советам по лечению. Между тем аптека – это, как правило, коммерческая организация, которая заинтересована в увеличении своих продаж», – уточнил Николай Беспалов.

Чтобы не оставлять в аптеке половину бюджета, необходимо обдумывать все советы фармацевтов с критической стороны, говорит эксперт. А самое главное – начинать лечение не с похода в аптеку, а с записи на прием к врачу, потому что только терапевт сможет поставить правильный диагноз и спланировать дальнейшее лечение. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что теперь покупать лекарства по рецепту можно будет онлайн.