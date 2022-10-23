Раскрыты способы избавиться от выпирающего живота

Способы избавиться от выпирающего живота раскрыл в беседе с «Вечерей Москвой» врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Фото: Мослента Мослента

«Самыми эффективными упражнениями для избавления от лишнего веса в области живота я считаю кардиотренировки, тонизирующие комплексы и те, которые направленные на область пресса — сгибание и разгибание. Также очень помогает массаж всего тела, улучшающий циркуляцию крови, сжигающий подкожный жир», — сказал врач.

Другим полезным способом врач назвал различные активные физические упражнения по укреплению мышц, связок, костной ткани и области пресса.

Кроме того, важное место занимает правильный рацион. Он должен быть сбалансированным, практически исключающим сахар и жиры. Полезны и разгрузочные дни, но их лучше проводить под контролем врача, посоветовал Гинзбург.

Людям за 40 лет врач порекомендовал уделять время и внимание ментальному здоровью. По его словам, в таком возрасте похудение дается тяжелее из-за сниженной метаболической активности. К тому же и ограничения в пище оставляют свой след — могут возникнуть депрессия, апатия, упадок сил, бессонница и частая смена настроения.