Нужно ли организму человека запасаться жиром к зиме

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что якобы необходимость для человека набирать жир к зиме, на самом деле не более чем миф.
Она отметила, что набор веса, запас жира нужен людям, занимающимся тяжёлым физическим трудом на морозе. Но большинству это не нужно. По словам Стародубовой, большая часть людей зимой чаще всего находится в помещениях или транспорте, поэтому запасаться жиром им ни к чему.
Тем более, это может привести к ожирению и соответствующим проблемам со здоровьем. Врач порекомендовала не переедать, соблюдать режим сна, есть сбалансированную пищу, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, заниматься спортом.
«Сезонное увеличение калорийности рациона для подавляющего большинства людей не является оправданным», — подчеркнула диетолог.
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