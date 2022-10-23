Нужно ли организму человека запасаться жиром к зиме

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что якобы необходимость для человека набирать жир к зиме, на самом деле не более чем миф.

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Она отметила, что набор веса, запас жира нужен людям, занимающимся тяжёлым физическим трудом на морозе. Но большинству это не нужно. По словам Стародубовой, большая часть людей зимой чаще всего находится в помещениях или транспорте, поэтому запасаться жиром им ни к чему.

Тем более, это может привести к ожирению и соответствующим проблемам со здоровьем. Врач порекомендовала не переедать, соблюдать режим сна, есть сбалансированную пищу, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, заниматься спортом.

«Сезонное увеличение калорийности рациона для подавляющего большинства людей не является оправданным», — подчеркнула диетолог.