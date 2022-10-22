Лекарства для снижения холестерина уменьшают риск смерти от COVID

Ученые из Университета Центральной Флориды в Орландо обнаружили, что регулярное использование распространенных препаратов для снижения уровня холестерина связано со снижением тяжести течения COVID-19 и риска смерти. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Американского общества анестезиологов.

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Исследователи проанализировали электронные медицинские карты почти 39 тысяч пациентов, госпитализированных с COVID-19 в 185 больницах США в 2020 году. 30% пациентов регулярно принимали статины для лечения высокого уровня холестерина. Их риск смерти от COVID-19 был на 37% ниже, чем у тех, кто не принимал эти лекарства.

Кроме того, у них реже образовывались тромбы и они реже поступали в отделение интенсивной терапии. Прием статинов также был связан с меньшим временем пребывания в больнице и на искусственной вентиляции легких.