Мясников объяснил опасность пребывания в состоянии эйфории

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном» объяснил, почему нельзя пребывать в состоянии постоянного счастья.

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По словам специалиста, некоторые проявления эйфории могут оказаться опасными. Так, например, люди часто начинают вести себя неадекватно в состоянии алкогольного опьянения или под действием запрещенных веществ. Но иногда приподнятое настроение может оказаться признаком опасных заболеваний.

В частности, ощущение невероятного счастья может указывать на развитие биполярного расстройства. В этом случае человек страдает от резкой смены настроения: от безмятежного веселья до ужасной тоски.