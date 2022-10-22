Мясников объяснил опасность пребывания в состоянии эйфории

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном» объяснил, почему нельзя пребывать в состоянии постоянного счастья.
По словам специалиста, некоторые проявления эйфории могут оказаться опасными. Так, например, люди часто начинают вести себя неадекватно в состоянии алкогольного опьянения или под действием запрещенных веществ. Но иногда приподнятое настроение может оказаться признаком опасных заболеваний.
В частности, ощущение невероятного счастья может указывать на развитие биполярного расстройства. В этом случае человек страдает от резкой смены настроения: от безмятежного веселья до ужасной тоски.
Эйфория, по словам Мясникова также может сигнализировать о почечной недостаточности, болезни Пика, рассеянном склерозе, а также являться следствием эпилепсии, опухоли мозга, мигрени или травмы.