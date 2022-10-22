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2 часа назад

Доктор Мясников заявил, что эйфория может сигнализировать о болезнях

Мария Кимакович

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном» объяснил, почему нельзя пребывать в состоянии постоянного счастья.

Мясников объяснил опасность пребывания в состоянии эйфории
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам специалиста, некоторые проявления эйфории могут оказаться опасными. Так, например, люди часто начинают вести себя неадекватно в состоянии алкогольного опьянения или под действием запрещенных веществ. Но иногда приподнятое настроение может оказаться признаком опасных заболеваний.

В частности, ощущение невероятного счастья может указывать на развитие биполярного расстройства. В этом случае человек страдает от резкой смены настроения: от безмятежного веселья до ужасной тоски.

Мясников назвал неочевидный симптом смертельной болезни

Эйфория, по словам Мясникова также может сигнализировать о почечной недостаточности, болезни Пика, рассеянном склерозе, а также являться следствием эпилепсии, опухоли мозга, мигрени или травмы.

Ранее Мясников назвал главный симптом артрита рук.

Новости,Александр Мясников,
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