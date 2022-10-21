Москвичка 20 лет прожила в смертельной опасности из-за бусины в носу

Врачи научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского помогли 27-летней москвичке избавиться от бусины, застрявшей у нее вносу более 20 лет назад, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Такие случаи могут быть смертельно опасными.

Фото: Мослента Мослента

«Сначала врачи выполнили операцию по устранению искривления носовой перегородки (септопластику). После этого из полости был извлечен ринолит — каменное образование из солей кальция, которое со временем образовалось вокруг попавшего в нос инородного тела», — говорится в сообщении.

Чужеродным предметом оказалась пластиковая бусина или пулька от игрушечного пистолета диаметром 5 мм. Она попала в носовую полость девушки около 20 лет назад и в итоге стала очагом хронического воспаления. Девушку выписали из стационара на вторые сутки после хирургического вмешательства. Сейчас она может полноценно дышать, у нее прошли симптомы, мучавшие почти всю жизнь, говорится в сообщении пресс-службы.

По словам завотделом патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии, врача-оториноларинголога НИКИО имени Л.И. Свержевского Анны Товмасян, застрявшие в носу инородные предметы могут со временем привести к разрушению стенки полости носа, кровотечениям и перфорации перегородки. Кроме того, в некоторых случаях они смертельно опасны.

«Есть опасность продвижения инородного тела вглубь полости, в носоглотку и далее в дыхательные пути и пищевод, что может привести к затруднению дыхания и глотания, вплоть до летального исхода», — цитирует ее пресс-служба Депздрава.