Врач рассказал, какие лекарства не стоит употреблять перед сном

"Иначе пациент будет спать просто в болоте. Мокрота будет жидкая, а человек будет лежать спать, мокроте отходить будет некуда. Некоторые, особенно наши маленькие пациенты, просыпаются и закашливаются вплоть до рвоты вот этой вязкой мокротой, если им дали муколитические препараты перед сном".