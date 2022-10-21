Врач рассказал, какие лекарства не стоит употреблять перед сном

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус рассказал о том, что перед сном не стоит употреблять муколитики — лекарства, которые разжижают мокроту и облегчают ее выведение из легких. Подробностями эксперт поделился в своем Telegram-канале.
Медик отметил, что муколитик иногда может даже увеличить количество кашля, потому что, если мокрота стала жидкой, она может выходить из дыхательных путей:
"В этом случае имейте в виду, что при применении этих противокашлевых препаратов кашель увеличится".
Именно по этой причине, объяснил Продеус, эти препараты не назначаются для приема перед сном:
"Иначе пациент будет спать просто в болоте. Мокрота будет жидкая, а человек будет лежать спать, мокроте отходить будет некуда. Некоторые, особенно наши маленькие пациенты, просыпаются и закашливаются вплоть до рвоты вот этой вязкой мокротой, если им дали муколитические препараты перед сном".