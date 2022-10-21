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25 минут назад

Гастроэнтеролог Алексеева рассказала, как определить жировую болезнь печени по талии

Диана Товсепова

О том, кто находится в группе риска по развитию жировой болезни

Врач рассказала, как определить жировую болезнь печени по талии
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

рассказала гастроэнтеролог, УЗИ-диагност Юлия Алексеева Москве 24.

Оказывается, в группу риска по развитию жировой болезни печени входят мужчины с талией более 94 сантиметров в окружности и женщины с окружностью талии более 80 сантиметров.

О развитии жировой болезни печени предупреждает также нарушение жирового обмена. Здесь тревогу должно вызывать

повышение уровня триглицеридов в крови больше 1,7 ммоль на литр и снижение уровня липопротеинов высокой плотности менее 1,3 ммоль на литр.

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От жировой болезни часто страдают люди, ведущие неактивный, малоподвижный образ в жизни и потребляет большее количество калорий, чем нужно организму.

По словам врача, часто жировая болезнь печени диагностируется у людей с диабетом второго типа и она может развиться на ранних стадиях проблем с метаболизмом глюкозы. Как объяснила врач, те, у кого уровень глюкозы в крови выше 5,6 ммоль на литр, находятся в зоне риска.

Если пораженную печень не лечить, то возникнет воспалительный процесс, который может перерасти в цирроз и даже онкологические болезни. Здесь важны не только лекарства, но и работа с образом жизни и рационом.

Врач советует ограничить употребление насыщенных жиров, которые содержатся в мясных деликатесах, колбасах, сале сливочном, коксовым и пальмовым маслом. Кроме того, нужно убрать из ежедневного рациона нужно убрать фастфуд, кондитерские изделия, алкоголь, сладкие напитки, консервы.

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