Размер груди не влияет на риск развития рака у женщин

Фото: burst.shopify.com burst.shopify.com

Специалисты ФНКЦ ФМБА России провели ряд исследований, посвященных выяснению возникновения заболеваний щитовидной железы. Традиционно, основной причиной развития узловых новообразований в этом органе считается недостаток йода в организме – около 80% случаев болезней связано с йододефицитом. Однако, по данным ФНКЦ ФМБА России, нехватка минералов – не единственный серьезный фактор риска. Врачи федерального медцентра указали еще несколько важных аспектов, влияющих на работу щитовидной железы. Подробнее «Вестям Подмосковья» рассказали в пресс-службе организации.

Видео дня

Щитовидная железа – один из важнейших органов, отвечающий за выработку большинства гормонов в организме человека. Сбои в его функционировании приводят к нарушениям в работе всего организма. По статистике ВОЗ, до 30% населения планеты страдают от заболеваний щитовидной железы, при этом в России проблемы с щитовидкой имеет каждый четвертый житель.

Исследования показывают, что с природным недостатком йода в той или иной мере сталкиваются все россияне, но триггером появления болезней щитовидной железы чаще всего становится наличие нескольких факторов риска. По оценкам специалистов ФМБА, около 10% заболеваний диагностируется у зрелых людей – старше 45-50 лет, при этом самыми уязвимыми становятся женщины: вероятность развития патологий щитовидной железы у них в 6-8 раз выше, чем у мужчин. Врачи связывают это с гормональными изменениями в женском организме – риск нарушения работы органа существенно увеличивается после наступления менопаузы, во время беременности и в послеродовой период.

Кроме того, роль в развитии заболеваний главного органа секреции играет и генетическая предрасположенность пациента: в 50% случаев в анамнезе больного присутствует отметка о близких родственниках с болезнями щитовидной железы (обычно по женской линии).

Существенную роль в поддержании нормального функционирования железы также играет образ жизни пациента. Стрессы тоже способны повлиять на эндокринные процессы в организме, в том числе и нарушить работу щитовидной железы. Чтобы избежать риска заболевания, отдельное внимание врачи призывают уделить питанию. Так, некоторые продукты содержат гойтрогены – особые вещества, способные подавлять синтез тиреоидного гормона щитовидной железой. В связи с этим медики не рекомендуют злоупотреблять в сыром виде брюссельской капустой, репой, кольраби, редисом, а также продуктами из сои. Для минимизации влияния на функции железы овощи желательно употреблять в пищу исключительно после термической обработки. Пациентам с диагностированными эндокринными болезнями рекомендуется исключить эти продукты из рациона питания.

Специалисты говорят и об опасности возникновения тиреотоксикоза на фоне длительного приема некоторых кардиологических препаратов. Радиолечение онкозаболеваний также способно как снижать, так и повышать функции щитовидной железы. В некоторых случаях нарушение производства гормонов – гипотиреоз – может возникать в результате проведения операций на шее, в частности, при хирургическом удалении части железы.