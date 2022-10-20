Врачи ФМБА: Размер груди не влияет на риск развития рака у женщин

Утверждение о том, что женщины с большой грудью чаще подвержены раку молочной железы, является мифом. Об этом сообщила пресс-служба Федерального научно-клинического центра специализированных видов медпомощи и медтехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФНКЦ ФМБА) России.

«Размер груди не влияет на риск развития рака молочной железы - об этом напоминают специалисты ФНКЦ ФМБА России. Основные факторы появления злокачественных новообразований - это возраст, наследственность и гормональный фон. То есть сама по себе большая грудь не является триггером для возникновения рака, однако, чем больше железистой ткани, тем больше площадь для возникновения патологии. Кроме того, при большом размере груди усложняется первичная диагностика недуга», - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что женщинам с большой грудью бывает сложнее нащупать опухоль, поэтому они обращаются к врачам лишь на поздних стадиях. «Так как на начальных этапах развития рака опухолевые образования достигают не более 2 см, женщинам с большим размером груди тяжелее их прощупать. Поэтому в подобных случаях пациентки чаще приходят к врачу уже на более поздних стадиях развития недуга, когда новообразование становится видно невооруженным взглядом. Поэтому некоторые европейские исследования показывают, что операции по уменьшению молочных желез помогают снизить риск развития рака», - уточняется в сообщении.

В научно-клиническом центре добавили, что ежегодно рак молочной железы выявляют у 50 тыс. россиянок, за последние 15 лет уровень заболеваемости в стране вырос почти в два раза.