Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

Ортопеды выяснили, что даже пять лишних килограммов увеличивают риск замены колена на 25-35%

Газета.Ru

Ученые из Университета Монаша в Мельбурне выяснили, что прибавка в весе всего на пять килограммов увеличивает вероятность полной замены коленного сустава на 35% у женщин и на 25% у мужчин. Исследователи сообщили об этом на Международном конгрессе по ожирению в Мельбурне.

5 лишних килограммов увеличивают риск замены колена
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы проанализировали 20 предыдущих исследований, в которых изучалась взаимосвязь между увеличением веса и остеоартритом. Они обнаружили, что увеличение веса сопровождается видимыми изменениями на рентгеновских снимках. Боль в колене и скованность также увеличились с увеличением веса, в то время как общее качество жизни людей и функциональнось их суставов снизились.

Объединив результаты двух крупных исследований, в которых приняли участие более четверти миллиона человек, авторы подсчитали, что увеличение веса на 4,9 килограмма делает операцию по замене коленного сустава на 35% более вероятной для женщин и на 25% более вероятной для мужчин.

Ученые считают, что поддержание веса в среднем возрасте может снизить риск возникновения остеоартрита и потребности в дорогостоящей замене сустава. Несмотря на то, что по мере взросления люди склонны прибавлять в весе почти килограмм в год, согласно предыдущим исследованиям, это можно предотвратить.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители