5 лишних килограммов увеличивают риск замены колена

Ученые из Университета Монаша в Мельбурне выяснили, что прибавка в весе всего на пять килограммов увеличивает вероятность полной замены коленного сустава на 35% у женщин и на 25% у мужчин. Исследователи сообщили об этом на Международном конгрессе по ожирению в Мельбурне.

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Авторы проанализировали 20 предыдущих исследований, в которых изучалась взаимосвязь между увеличением веса и остеоартритом. Они обнаружили, что увеличение веса сопровождается видимыми изменениями на рентгеновских снимках. Боль в колене и скованность также увеличились с увеличением веса, в то время как общее качество жизни людей и функциональнось их суставов снизились.

Объединив результаты двух крупных исследований, в которых приняли участие более четверти миллиона человек, авторы подсчитали, что увеличение веса на 4,9 килограмма делает операцию по замене коленного сустава на 35% более вероятной для женщин и на 25% более вероятной для мужчин.