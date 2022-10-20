Врач рекомендовал есть больше масла и сала зимой

В холодное время года организму человека для полноценной работы необходимо больше энергии, которую могут ему дать такие продукты, как сало и масло, рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. Его слова приводит URA.RU.

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Врач объяснил, что зимой и осенью, когда становится более холодно, у организма возрастает потребность в калориях, а также меняются пропорции внутри БЖУ: они перераспределяются. Для поддержания нормальной температуры тела необходима энергия, напомнил специалист, ее и дают калории. Причем чем больше времени человек проводит на холоде и чем более активен, тем больше энергии и, соответственно, калорий ему нужно.

Именно поэтому Калинчев советует зимой обязательно добавлять в свой ежедневный рацион больше животных жиров. В частности, сало и сливочное масло. Также эксперт рекомендовал употреблять больше сметаны, жирного мяса и сложных углеводов, таких, как перловка, гречка или бурый рис. Эти продукты обеспечивают чувство насыщения на длительное время, что способствует более комфортному пребыванию на холоде.

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