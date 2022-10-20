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1 час назад

Диетолог Калинчев посоветовал есть больше масла и сала зимой

Мария Кимакович

В холодное время года организму человека для полноценной работы необходимо больше энергии, которую могут ему дать такие продукты, как сало и масло, рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. Его слова приводит URA.RU.

Врач рекомендовал есть больше масла и сала зимой
Фото: UnsplashUnsplash

Врач объяснил, что зимой и осенью, когда становится более холодно, у организма возрастает потребность в калориях, а также меняются пропорции внутри БЖУ: они перераспределяются. Для поддержания нормальной температуры тела необходима энергия, напомнил специалист, ее и дают калории. Причем чем больше времени человек проводит на холоде и чем более активен, тем больше энергии и, соответственно, калорий ему нужно.

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Именно поэтому Калинчев советует зимой обязательно добавлять в свой ежедневный рацион больше животных жиров. В частности, сало и сливочное масло. Также эксперт рекомендовал употреблять больше сметаны, жирного мяса и сложных углеводов, таких, как перловка, гречка или бурый рис. Эти продукты обеспечивают чувство насыщения на длительное время, что способствует более комфортному пребыванию на холоде.

Ранее были названы три признака избытка опасного висцерального жира в организме.

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